В посылке жителя Уссурийска нашли огромное количество запрещенного препарата

В Приморье задержали мужчину за контрабанду запрещенных лекарств Фото: Олег ЗОЛОТО

В посылке из Китая для одного из жителей Приморья таможенники нашли 1260 таблеток сильнодействующих веществ без документов. Примечательно, что эти препараты запрещены в России и ввозить из без специальног разрешения нельзя.

На жителя Уссурийска, который должен был принять посылку, уже завели уголовное дело. Об этом сообщает vostokmedia.com.

Обнаружила интересное содержание Уссурийская таможня во время проверки посылки. В коробке оказалось несколько флаконов: в одном из них был препарат общей массой 196,8 грамма для подавления аппетита и увеличения насыщения от пищи, а в другом 169 граммов вещества для лечения артериальной гипертензии.

На адресата завели уголовное дело по части 1 статьи 226 УК РФ (незаконное перемещение сильнодействующих веществ). Пока неизвестно, зачем житель заказывал эти препараты из Китая, и почему не подумал о документальном сопровождении, но это уже выясняют правоохранители.