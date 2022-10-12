Песков заявил, что Столтенберг признал участие НАТО в конфликте на Украине

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сравнение генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом победы РФ с поражением альянса можно считать признанием, что НАТО воюет на стороне Украины, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее Столтенберг заявил, что поражение Украины стало бы "поражением и угрозой всем нам". Альянс сохранит и усилит поддержку Киева, заверил политик.

"Можно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли считать такое заявление Столтенберга признанием в том, что НАТО воюет на стороне Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 октября 2022 года можно прочитать здесь.