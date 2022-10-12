Песков прокомментировал идею G7 передать Украине российские активы

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рассмотрение на саммите «Большой семерки» идеи о возможной передачи российских активов Киеву является «чистым бандитизмом» и «неприкрытыми попытками обсуждать возможность легализации воровства». Такое заявление в среду, 12 октября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее появилось сообщение о том, что страны «Большой семерки» считают целесообразным изучить возможность направления активов России на восстановление Украины, о чем было сказано в распространенном в минувший вторник, 11 октября, сообщении стран G7 после саммита.

«Фактически речь идет о неприкрытых попытках обсуждать возможность легализации ранее совершенного воровства. Глупо говорить, наверное, что это противоречит всем мыслимым и немыслимым нормам международного права. Это просто чисто бандитизм международный», - заявил представитель Кремля, выразив сожаления, что такая идея попадает «в повестку дня таких форумов».