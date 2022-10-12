Песков назвал “провокационной практикой” ядерную риторику США и Европы

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ежедневные упражнения США и государств Европы в ядерной риторике - это пагубная и провокационная практика, РФ в ней участвовать не будет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Собственно, мы каждый день выражаем сожаление в связи с тем, что западные главы государств - Соединенные Штаты Америки, европейские - ежедневно упражняются в ядерной риторике и мы считаем это очень пагубной практикой и провокационной практикой. И Россия в этих упражнениях принимать участие не хочет и не принимает", - заявил Песков, отвечая на просьбу прокомментировать интервью Байдена, где американский лидер заявил, что Путин не может безнаказанно продолжать говорить об использовании тактического ядерного оружия, что "ошибки совершаются, и возможен просчет".

Ранее Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что не верит в возможность применения президентом РФ Владимиром Путиным ядерного оружия. Вместе с тем американский лидер добавил, что в Вашингтоне обсуждают возможность такого развития событий.

При этом президент России Владимир Путин заявлял, что в ядерной войне не может быть победителей, такая война никогда не должна быть развязана.

Также ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что Россия не угрожает никому применением оружия массового поражения, это в западных столицах вводят в оборот ядерную риторику, пытаясь изобличить Москву.