Власти Запорожья сообщили о наемниках из 34 стран в рядах ВСУ в регионе Фото: REUTERS

Наемники из 34 государств воюют в составе украинских войск на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил сегодня, 12 октября, член главного совета региона Владимир Рогов.

"Нами подтверждено присутствие наемников из 34 стран на запорожской линии боевого соприкосновения, в самом городе (Запорожье - прим. ред.), на базах и так далее", - заявил Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Также ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.