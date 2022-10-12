Врачи предупредили телеведущую Боню о риске онкологии после восхождения в Гималаях Фото: Борис КУДРЯВОВ

На прошлой неделе телеведущая Виктория Боня сообщила, что получила сильный ожог лица во время подъема на гору Манаслу в Гималаях. Она назвала это частью испытания в путешествии.

«Я не могла не показать! Это правда! Даже лицо мое — это тоже часть этих сложных условий… Лицо, как у шахтера!» — поделилась Боня своими переживаниями в сети.

Врач-дерматолог Екатерина Мокина во время интервью Пятому каналу сказала, что под прямыми солнечными лучами стоит находиться в разумных пределах. Она отметила, что жителям городов порой достаточно 15-20 минут, чтобы без риска для здоровья пребывать на солнце и получить необходимый витамин D.

«Если человек уже обгорел, то стоит обратиться врачу, но лучше до такого не доводить. Большое количество загара влияет на фотостарение кожи: запускаются механизмы, при которых снижается выработка коллагена и эластина», — отметила Екатерина Мокина.

В более экстремальных горных условиях Виктории Боне следовало пользоваться солнцезащитным кремом и не так долго находиться под прямыми лучами, пишет издание.

Телеведущей рекомендуется обратиться к специалисту и принять безотлагательные меры. Если ожоги лица Бони действительно серьезные, то это может привести к удручающим последствиям.

Сегодня также стало известно, что еще один представитель звездного олимпа испытывает проблемы со здоровьем. Героя сериала «Универ» Арарата Кещяна госпитализировали с изнуряющими болями. Ему провели операцию на позвоночную грыжу.