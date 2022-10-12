Путин заявил, что западные политики разрушают глобальную экономику своими авантюрными решениями Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Российской энергетической неделе в среду, 12 октября, заявил, что западные политики сами разрушают глобальную экономику своими авантюрными решениями

По его словам, бизнес недовложил 2,3 млрд долларов. «Причем здесь решение ОПЕК+. Решение ОПЕК+ - только на балансировку рынка. Собственные ошибки стараются прикрыть. Отмечу еще важный момент. Допустим, будет введен потолок цен. Но кто даст гарантию, что не будет введен такой же потолок в другой сфере? В отношении любой страны мира. Никто таких гарантий не даст. Значит, своими авантюрными решениями западные политики сами разрушают глобальную экономику», - заявил глава государства.

Путин указал на то, что Москва не будет действовать себе в ущерб. По его словам, «стабильность, сбалансированность энергетических рынков, можно обеспечить только совместно», и «именно такой диалог у нас налажен с партнерами по ОПЕК+».

«Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу - за свой счет чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы, которые введут ограничение цен на нефть», - подчеркнул он.