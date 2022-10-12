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Политика12 октября 2022 11:12

Путин заявил, что западные политики разрушают глобальную экономику своими авантюрными решениями

Президент отметил, что стабильность и сбалансированность энергетических рынков можно обеспечить только совместно
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Путин заявил, что западные политики разрушают глобальную экономику своими авантюрными решениями

Путин заявил, что западные политики разрушают глобальную экономику своими авантюрными решениями

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Российской энергетической неделе в среду, 12 октября, заявил, что западные политики сами разрушают глобальную экономику своими авантюрными решениями

По его словам, бизнес недовложил 2,3 млрд долларов. «Причем здесь решение ОПЕК+. Решение ОПЕК+ - только на балансировку рынка. Собственные ошибки стараются прикрыть. Отмечу еще важный момент. Допустим, будет введен потолок цен. Но кто даст гарантию, что не будет введен такой же потолок в другой сфере? В отношении любой страны мира. Никто таких гарантий не даст. Значит, своими авантюрными решениями западные политики сами разрушают глобальную экономику», - заявил глава государства.

Путин указал на то, что Москва не будет действовать себе в ущерб. По его словам, «стабильность, сбалансированность энергетических рынков, можно обеспечить только совместно», и «именно такой диалог у нас налажен с партнерами по ОПЕК+».

«Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу - за свой счет чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы, которые введут ограничение цен на нефть», - подчеркнул он.