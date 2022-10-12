Путин заявил, что Россия входит в число мировых лидеров по экспорту энергоресурсов

Владимир Путин Фото: REUTERS

Россия входит в число мировых лидеров по экспорту нефти и газа, заявил сегодня, 12 октября, президент России Владимир Путин.

“По добыче, экспорту и нефти газа Россия входит в число мировых лидеров. Несмотря на давление и диверсии на инфраструктуре. Продолжим обеспечивать энергетическую безопасность. Объем добычи нефти уже преодолел спад и находится выше прошлого года”, - сказал российский лидер .

Также Путин добавил, что Россия разместит свой товар на мировых рынках.

“Мы разместим наш товар на мировых рынках, что касается газа. Подтверждают свою эффективность "Сила Сибири" и "Турецкий поток". Вот по "турецкому потоку" идет 14 млрд газа - не такой большой объем, но приличный. Вот утраченный объем транзита по СП мы могли бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего газа в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб. Если, в этом заинтересованы наши партнеры”, - рассказал президент.

Ранее Путин поручил реализовать меры по переводу расчетов за газ на рубли до 31 марта 2022 года.