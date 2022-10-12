Профицит бюджета России за январь - сентябрь 2022 года составил 54,7 млрд рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профицит российского бюджета в январе-сентябре текущего года снизился до 54,689 млрд рублей против предварительной оценки Министерства финансов РФ в 137,443 млрд рублей за январь-август этого. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как сообщается, объем поступивших доходов за январь-сентябрь 2022 года достиг 19,74 трлн рублей, или 78,9% к общему объему доходов российского бюджета, утвержденному на 2022 год. Уточняется, что нефтегазовые доходы составили 8,507 трлн рублей (89,1% годового плана), тогда как ненефтегазовые - 11,233 трлн рублей (72,6%). Отмечается, что расходы бюджета были исполнены на 19,685 трлн рублей, то есть 83,1% к утвержденному объему расходов на 2022 год.

Кроме того, сообщается, что Федеральная налоговая служба (ФНС) за прошедшие девять месяцев 2022 года перечислила в бюджет 13,77 трлн рублей (82% к прогнозным показателям доходов на 2022 год), Федеральная таможенная служба - 4,797 трлн рублей (77% к прогнозным показателям на год).