В Кузбассе на модернизацию ферм и молочного производства выделят 5,3 млрд рублей

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Кузбасс до 2035 года полностью обеспечит себя молоком собственного производства. Сейчас регион закрывает эту потребность на 50%. По поручению губернатора Сергея Цивилева областной Минсельхоз разработал региональную программу развития молочного животноводства до 2035 года. Для повышения надоев предприятиям требуется модернизация уже действующих ферм и строительство новых. На эти средства будет выделено 5,3 млрд рублей. В ходе реализации программы будут созданы 1,3 тысяч рабочих мест.

«Наша задача - вывести Кузбасс на обеспечение собственными ресурсами, в том числе по производству высококачественной молочной продукции, - подчеркнул Сергей Цивилев. - Для этого есть все необходимые мощности, будем развивать современные технологии, создавать новые рабочие места, модернизировать и строить фермы. Со своей стороны продолжим оказывать аграриям всю необходимую поддержку».

После реализации программы дополнительный объем производства молока составит 159 тысяч тонн.