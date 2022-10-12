В Одессе убирают билборды с Илоном Маском после его слов об Украине Фото: REUTERS

В Одесе убирают фотографии американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска с билбордов со знаменитостями, которые помогли Украине.

Видео, на которых можно увидеть, как изображение Илона Маска заклеивают, появилось в Telegram-каналах. Предположительно, кадры сделаны в Одессе. На этих кадрах рабочий заклеивает изображение основателя компаний Tesla и SpaceX, а также британского актера Бенедикта Камбербэтча и американского актера Леонардо ди Каприо.

Напомним, в начале октября этого года Илон Маск опубликовал серию постов, которые были посвящены ситуации на Украине и вопросу урегулирования конфликта. Основатель компаний Tesla и SpaceX предложил свои пункты по урегулированию данного конфликта, предложив признать Крым российским, а также написал, что Украина «не сможет победить Россию», поскольку ее население в три раза меньше.