Российские военные отбросили подразделения ВСУ с окраин Кисловки на исходные позиции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные отбили атаку трех рот ВСУ на поселок Кисловка, боевикам изначально удалось вклиниться в оборону, но позже они были отброшены, сообщили сегодня, 12 октября, в Минобороны РФ.

По информации ведомства, на Купянском направлении основные усилия войск Украины в течение суток сосредотачивались на взятии населенного пункта Кисловка, которая была атакована силами трех украинских ротных тактических групп и зарубежных наемников одновременно с трех направлений.

"У противника получилось вклиниться в оборону и выйти к западной окраине населенного пункта. Активными действиями российских войск и сосредоточенным огнем российской артиллерии украинские подразделения были выбиты с окраин Кисловки, рассеяны и отброшены на исходные позиции. Положение российских подразделений по переднему краю полностью восстановлено", - уточнили в Минобороны РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Также ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.