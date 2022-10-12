Российские военные пресекли попытки украинских войск форсировать реку Жеребец в ЛНР

Российские войска отбили попытки противника форсировать реку Жеребец в Луганской народной республике (ЛНР), сообщили сегодня, 12 октября, в Минобороны РФ.

"Уничтожено три боевые машины пехоты, два бронированных автомобиля и около 60-ти украинских военных", - уточнили в российском Минобороны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Также ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.