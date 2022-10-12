Житель Оренбуржья погиб при падении дельталета

Мужчина скончался в карете скорой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ташлинском районе Оренбургской области 60-летний местный житель скончался после падения дельталета. На место происшествия незамедлительно выехала карета скорой помощи. Медики сделали все возможное, чтобы спасти мужчине жизнь. К сожалению, он умер по пути в медицинское учреждение. Полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Все случилось в районе села Прокуроновка. Мужчина решил попробовать себя в экстремальном виде спорта. О случившемся сообщили очевидцы несчастного случая.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа уральской транспортной прокуратуры, сообщает портал 56орб. Им предстояло выяснить причины несчастного случая. Проверка надзорного ведомства продолжается. Рассматривается версия о нарушении законодательства о безопасности полетов. Не исключен и криминальный характер случившегося.