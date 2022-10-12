Вице-премьер Новак считает перспективной идею создания газового хаба в Турции Фото: REUTERS

Идея создания в Турции хаба для экспорта российских энергоносителей выглядит перспективной, считает заместитель председателя правительства России Александр Новак.

«В целом я считаю, что это очень перспективно, поскольку здесь нет других стран – можно напрямую работать с Турцией по поставкам энергетических ресурсов. И как хаб Турция может быть в том числе и для поставок энергетических ресурсов в Европу», – сказал вице-премьер журналистам.

Также, по словам Новака, в настоящее время рассматривается возможность строительства дополнительных ниток газопровода «Турецкий поток». Вместе с тем Россия готова Россия увеличить поставки в Турцию нефти, сообщил он. Зампред правительства РФ отметил, что турецкие компании выразили заинтересованность в покупках больших объемов российской нефти.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин высказал идею переноса транзита газа с «Северного потока» в Черное море. В этом случае Турция может стать крупнейшим газовым хабом, считает глава государства.