Угрожавший россиянам посол Украины в Казахстане Врублевский покинет пост в ближайшее время

Петр Врублевский, фото: кадр видео

Украинский посол Петр Врублевский имеет в Казахстане нежелательный статус и должен уехать в ближайшее время, сообщил посол России в стране Алексей Бородавкин.

"Как заявил пресс-секретарь казахстанского МИДа, Врублевский имеет нежелательный статус у нас в стране, каких-либо встреч в МИДе и других ведомствах с ним не планируется. Фактически он стал нерукопожатным человеком", - сказал Бородавкин представителям СМИ.

Он также сообщил, что назначен временный поверенный Украины в Казахстане, рассматривается кандидатура другого украинского гражданина, который в будущем должен занять должность посла страны.

Ранее Врублевский извинился за высказывания о русских. Дипломат объяснил слова "повышенным эмоциональным состоянием".

Напомним, украинский посол публично заявил о желании киевского режима "убивать как можно больше русских". На противозаконное подстрекание к насилию и убийству по расовому признаку уже обратили внимание в Следственном комитете России.

В ведомстве подчеркнули, что дадут правовую оценку действиям участника провокационного ролика и проверят его причастность к преступлениям, совершенным на территории Украины.