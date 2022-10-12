Диетолог Гинзбург предупредил, что вареная куриная кожа является источником жира и холестерина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил россиян, что вареная куриная кожа является источником жира и холестерина.

По словам эксперта, такой продукт может нанести существенный вред здоровью человека. Об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru.

Доктор также посоветовал срезать куриную кожу и ни в коем случае не употреблять ее в пищу. Все дело в том, что кроме жира в ней могут быть вредные вещества, которые накапливаются в коже исход из того, чем кормили птицу.

- Вареная куриная кожа не будет полезнее куриного мяса. Если сравнивать кожу и мясо курицы, то в коже больше жира и холестерина. В мясе - хороший белок, меньше жира и меньше холестерина. Эпидемиологически не показано, что мясо птицы способно ухудшать состояние здоровья или ведет к прогрессированию атеросклероза, в отличие от красного мяса, - объяснил Гинзбург.