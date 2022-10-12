Глава МАГАТЭ направляется в Киев

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси Фото: REUTERS

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что направляется в Киев по договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«По согласованию с президентом Зеленским после моего визита в Санкт-Петербург я направляюсь в Киев. Работа по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции продолжается», – написал глава МАГАТЭ в Twitter.

Напомним, накануне Гросси провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Глава российского государства отметил, что необходимо снижать политизацию риторики, связанной с атомной деятельностью. Он также выразил надежду, что действия МАГАТЭ помогут снизить градус политизации этой сферы и нормализовать деятельность.

Ранее глава МАГАТЭ подтвердил, что Запорожская АЭС уже второй раз за пять дней полностью отключена от внешнего энергоснабжения и полагается на дизельные генераторы. По его словам, повторное отключение атомной электростанции от электроснабжения вызывает обеспокоенность и говорит о необходимости создания защитной зоны.