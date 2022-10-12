В России банки выдали на 42% меньше ипотек, чем годом ранее Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В России в 2022 году в период с февраля по август банки выдали россиянам на 42% меньше ипотечных кредитов, чем годом ранее. Это следует из свежей статистики Центробанка.

Отмечается, что за тот же период сократился на 28,9% и объем выданных жилищных кредитов. Сильнее всего среди российских регионов выдача ипотеки упала в Крыму - на 27,1%. А вот в соседнем Краснодарском крае зафиксирован рекордный рост (+35,0%), пишет "Газета.Ru".

По словам начальник аналитического управления банка "БКФ" Максима Осадчия, граждане стали реже брать ипотеку в марте из-за высоких ставок.

- Затем в августе объем выданной ипотеки вырос на 4,3% по сравнению с июлем. Основная причина разогрева рынка – снижение процентных ставок. Вслед за ключевой ставкой снижаются и ипотечные ставки, - объяснил эксперт.

Накануне "Известия" писали, что финансисты ожидают замедления выдачи ипотечных кредитов и снижения спроса на жилье. Это связано с тем, что граждане стали более осторожно подходить к инвестированию. Также причиной называется более внимательный отбор заемщиков банками.

Тем временем, управляющий партнёр компании "Метриум" Надежда Коркка считает ипотеку наиболее доступным инструментом для покупки квартиры. Однако, как отмечает RT, стоит помнить, что для получения такого кредита необходим первоначальный взнос в размере 20% от стоимости объекта.