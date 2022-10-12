США намерены руководствоваться прагматичным подходом к отношениям с Россией Фото: REUTERS

Соединенные Штаты намерены в отношениях с Россией руководствоваться прагматичным подходом, сообщается в новой стратегии национальной безопасности США.

Как сказано в тексте документа, опубликованном на сайте Белого дома, США планируют сдерживать Россию, однако будет взаимодействовать в тех областях, которые, интересуют обе стороны, например, сфера безопасности. Вместе с тем РФ названа в стратегии страной, которая представляет «актуальную угрозу безопасности в Европе».

Что касается Китая, то за ним США закрепили статус «самого серьезного геополитического вызова», с которым Вашингтон намерен «эффективно конкурировать». В стратегии допускается мирное сосуществование с КНР, а также отмечается заинтересованность США в сохранении мира в Тайваньском проливе и подтверждается приверженность политике «одного Китая».

Кроме того, в документе Белый дом заявляет о намерении снизить риски ядерной войны. В тоже время Вашингтон планирует модернизировать собственные ядерные силы, укрепив вместе с тем обязательства перед союзниками в ядерной сфере.