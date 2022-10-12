Почему лопаются сосуды в глазах: ответ врача Фото: Олег ЗОЛОТО

Врач-офтальмолог МЕДСИ Premium, доктор медицинских наук Елизавета Полунина рассказала россиянам о причинах лопнувших сосудов в глазах. По ее словам, на это влияет несколько факторов.

Эксперт также обратила внимание, что лопнувшие сосуды можно сравнить с синяком, который должен рассосаться в течение нескольких дней.

- Причиной кровоизлияния может быть ... повышенное артериальное давление, состояние после перенесенной вирусной инфекции, например, коронавируса, авитаминоз, повышенная зрительная нагрузка, - объяснила Полунина в беседе с изданием "Газета.Ru".

Офтальмолог добавила, что при сильном кровоизлияние следует обратиться к профильному специалисту, а также сдать кровь на анализ для определения уровня свертываемости крови.

Ранее "Известия" писали о причинах причинах появления мушек перед глазами. По словам врача-офтальмолога Любови Романовой, появление мушек может указывать на отравление или высокий уровень стресса. Кроме того, они могут возникать при заболеваниях сердечно-сосудистой и нервной систем, отметила эксперт.