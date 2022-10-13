Байден забыл, от чего умер его сын

Джозеф Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, говоря о причине смерти своего сына Бо, ошибочно заявил, что тот погиб в Ираке, хотя на самом деле он скончался от рака мозга. Об этом сообщает Fox News.

"Я говорю это как отец мужчины, который получил Бронзовую звезду, медаль за выдающиеся заслуги и погиб в Ираке", - заявил американский лидер в ходе выступления в Колорадо в среду, 12 октября 2022 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, Бо Байден – старший сын вице-президента США Джо Байдена. Он умер 30 мая 2015 года от рака мозга в возрасте 45 лет. О тяжелой утрате американский политик сам сообщил соотечественникам.

Страшный диагноз Бо Байдену поставили в августе 2013 года, он перенес операцию и несколько курсов химиотерапии, и уже стал строить планы на будущее. Он собирался бороться за пост губернатора штата Делавэр, где ранее занимал должность генерального прокурора.