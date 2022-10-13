Путин прибыл в Астану, где примет участие в трех международных мероприятиях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин прибыл в Астану, где примет участие в трех международных мероприятиях.

Так в четверг, 13 октябрят, российский президент примет участие в шестом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а на следующий день, 14 октября, будет участвовать в заседании Совета глав стран - членов Содружества Независимых Государств (СНГ) и Саммите «Россия-Центральная Азия».

Кроме того, Путин проведет ряд двусторонних и трехсторонних переговоров, среди которых, встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, на которой турецкий лидер намерен затронуть тему посредничества Анкары в вопросе решения украинского конфликта.

Также ожидается участие российского президента в трехсторонней встрече с лидерами Киргизии и Таджикистана, где будет обсуждаться урегулирование конфликта на таджикско-киргизской границе. Путин также встретится с президентом Азербайджана, эмиром Катара и главой Палестины.