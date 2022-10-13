Путин призвал решить проблемы продовольственной безопасности в мире при помощи национальных валют

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая в Астане на Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в четверг, 13 октября, призвал решать вопросы продовольственной безопасности, указав на возникновение угрозы голода и социальных потрясений в мире.

«Возникает реальная угроза голода и масштабных социальных потрясений, особенно в беднейших странах. Мы призываем к ликвидации всех искусственных, нелигитимных барьеров, чтобы решить вопросы в области продовольственной безопасности», - заявил российский президент, предложив в качестве первоочередного шага использование национальной валюты в расчетах.

Кроме того, в ходе своего выступления российский лидер заявил, что «мир становится по-настоящему многополярным». По его словам, весьма заметную роль играет Азия, где начинают крепнуть новые центры силы.