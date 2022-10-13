Глава Пентагона указал на невозможность быстрой передачи Украине средств ПВО

Глава Пентагона Ллойд Остин указал на то, что западные страны не в состоянии быстро предоставить Украине средства противовоздушной обороны (ПВО) из-за нехватки запасов.

«Конечно, это не вопрос отсутствия воли», - заявил глава американского военного ведомства, отвечая на вопрос журналиста, кроется ли причина в отсутствии политической воли или же в нехватке необходимого вооружения.

Как сообщил ранее неназванный высокопоставленный источник издания Sky, нехватка систем ПВО стала ключевым фактором, ограничивающим способность украинских союзников реагировать на потребности Киева.

Напомним, накануне украинский президент Владимир Зеленский во время своего выступления на саммите «Большой семерки» призвал помочь создать «воздушный щит» для Украины, а именно предоставить Киеву системы противовоздушной обороны. Кроме того, политик попросил ужесточить санкционные ограничения в отношении России.