Совфед подготовил законопроект об участии осужденных военных и гражданских лиц в боевых действиях Фото: Александр КОЦ

Сенаторы Совфеда России разработали законопроект, предусматривающий возможность участия в боевых действиях осужденных - как военнослужащих, так и гражданских лиц. При этом они могут быть освобождены от наказания, если "проявят мужество и героизм на военной службе", говорится в тексте документа.

"Закон актуален, так как отвечает интересам безопасности страны и принципам гуманизации уголовного законодательства. В частности, законопроект предусматривает дополнение УК РФ статьей 82.2, предусматривающей возможность предоставления в военное время, в период мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта ряду категорий осужденных отсрочки исполнения наказания в связи с направлением их для участия в боевых действиях", - уточняется в пояснительной записке.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов дано поручение обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, установленные министром обороны.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 октября 2022 года можно прочитать здесь.

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