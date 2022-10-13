Владимир Путин заявил, что будет рад видеть эмира Катара в России

Путин заявил, что будет рад видеть эмира Катара в России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе двухсторонних переговоров с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани заявил, что будет рад видеть его в России.

На повестки встреча, которая состоялась в рамках саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане в четверг, 13 октября, было двустороннее сотрудничество в политической, а также спортивной, гуманитарной и других сферах.

«Хочу сказать, что очень рад вас снова видеть. Как и договаривались, будем рады видеть вас и в России», - заявил российский президент, отметив также успешное развитие отношений между Катаром и Россией.

Путин указал на то, что объем товарооборота между двумя странами пока не большой, однако имеет хорошую тенденцию к увеличению. По его словам, благодаря участию шейха осуществляется инвестиционная деятельность в самых разных направлениях, среди которых производство удобрений, фармацевтика, а также инфраструктура.

«Мне кажется, что это очень интересно, и мы будем продолжать это делать с удовольствием», - добавил российский лидер, пожелав также эмиру Катара успехов в проведении Чемпионата мира по футболу.