В Москве пройдут «Климатические диалоги»

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В Москве 18 и 19 октября пройдут «Климатические диалоги». Это дискуссионная экспертная площадка, на которой соберутся спикеры из более чем 20 стран и городов, 30 российских регионов. В обсуждениях примут участие ведущие эксперты в области экологии, представители власти и научного сообщества. В общей сложности к диалогам в онлайн- и офлайн-формате присоединится более 2 тысяч человек, рассказали в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Откроет мероприятие пленарное заседание «На пути достижения климатических целей». Среди тем панельных дискуссий – стратегии адаптации регионов к климатическим изменениям, климатическая ответственность корпораций, экономика квотирования углерода, «зеленое» строительство и будущее «зеленого» транспорта, создание карбоновых полигонов.

Панельные дискуссии будут транслироваться на сайте «Климатической платформы». Эту площадку презентовали в прошлом году. Ее можно назвать соцсетью для профессионалов экосферы. В работе платформы участвуют отечественные и зарубежные ученые. По словам руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антона Кульбачевского, платформа нужна для обмена конструктивной критикой, предложения новых идей, создания диалога между любыми точками планеты.

– «Климатические диалоги» направлены на консолидацию экспертных мнений в вопросах глобального изменения климата, создание эффективных климатических планов развития городов, выработку совместных подходов к развитию и внедрению инновационных «зеленых» технологий в различных сферах, на снижение выбросов парниковых газов и адаптацию к климатическим изменениям, на формирование у общественности знаний об угрозах, вызываемых климатическими изменениями, – сообщили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В рамках сессий состоится церемония награждения ежегодного конкурса «Лидер климатического развития». Это соревнование лучших идей и практик в области климата.

Цель проведения «Климатических диалогов» заключается в построении эффективных климатических стратегий городов и регионов, оценке климатических рисков, демонстрации инноваций и экологически чистых «зеленых» технологий, изучении лучших международных практик в области устойчивого экологичного развития и климата.

НА ЗАМЕТКУ

«Климатические сессии» – мероприятие прежде всего для экспертов отрасли. Но следить за трансляциями можно будет онлайн. На сайте «Климатической платформы» – climate-change.moscow будет организована прямая трансляция. Там же опубликованы расписание и список участников.