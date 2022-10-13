Глава МИД Украины Кулеба признался российским пранкерам Вовану и Лексусу, что Киев стоит за атаками на Крым Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) признал, что Киев стоит за атаками на территорию Крыма и Белгородской области.

«Крым не является ближайшей оперативной целью. Но если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу, что, да, это мы", - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства российским пранкерам, которые позвонили ему от имени бывшего американского посла в России Майкла Макфола.

Кроме того, Кулеба признался, что контрнаступление на южном направлении Украина готовила «в тесном сотрудничестве с партнерами, США и Великобританией в первую очередь». По его словам, уже обещанных Вашингтоном и Европейским союзом денег хватит Киеву только до конца этого года.