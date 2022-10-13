ПФР отозвал иск к Аните Цой на 4,5 тысячи рублей

Анита Цой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пенсионный фонд России (ПФР) отказался от своих требований к певице Аните Цой. Фонд пытался взыскать с артистки 4,5 тысячи рублей, говорится в определении Арбитражного суда Москвы.

Заявление ПФР поступило в августе 2022 года. В нем говорилось, что артистка, имеющая статус индивидуального предпринимателя (ИП), не предоставила в орган сведения за апрель текущего года, которые необходимы для индивидуального учета.

Суд принял заявление Пенсионного фонда к рассмотрению в порядке упрощенного производства, но до вынесения акта было получено ходатайство об отказе от заявления и прекращении производства по делу.

Ранее в Казани из-за концерта Аниты Цой решили запустить дополнительные электрички. В связи с намеченным концертом региональный перевозчик решил в день проведения выступления запустить две дополнительные электрички – “Казань – Аэропорт” и “Аэропорт – Казань”.

Также ранее сообщалось, что кафедру креативных индустрий Донского государственного технического университета возглавит народная артистка РФ Анита Цой. Создание новой кафедры станет логичным продолжением образовательных направлений в сфере культуры и искусства, рассказал декан факультета медиакоммуникаций и мультимедийных технологий ДГТУ Денис Дубовер.