Боррель назвал Европу садом, а остальной мир - джунглями Фото: REUTERS

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, комментируя внешнеполитическую идею объединения, назвал Европу садом, а весь остальной мир - джунглями, жители которых могут совершить вторжение в сад, если не поддерживать диалог.

«Европа - это сад. Мы построили сад: все работает, это наилучшая из когда-либо созданных человеком комбинаций политической свободы, экономического процветания и социального сплочения. Три этих вещи вместе», - заявил он на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге.

По его словам, «остальной мир, большая часть других стран мира - это джунгли», которые «могут совершить вторжение в сад». Как отметил дипломат, «садовники должны заботиться о саде, но они не будут его защищать при помощи выстраивания стен».

Боррель уточнил, что «садовникам» необходимо напротив открыться миру и взаимодействовать с ним, поскольку в другом случае «он вторгнется» в сад при помощи «разных путей и способов». Дипломат подчеркнул, что сообщество не может «выжить как исключение» и закрыться от мира.