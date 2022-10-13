Путин сообщил, что беднейшие страны получают лишь небольшую часть продовольствия в рамках зерновой сделки

Владимир Путин дал понять, что он крайне недоволен ходом реализации зерновой сделки Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что по-прежнему лишь небольшая доля продовольствия по "зерновой сделке" вывозится из украинских портов в беднейшие страны.

Такое мнение глава российского государства высказал 13 октября нынешнего года на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Астане.

Кроме того, по мнению Путина, страны, получающие зерно по стамбульской сделке, должны быть благодарны Эрдогану. "Благодаря вашим усилиям, господин президент, мы реализуем сделку, связанную с вывозом украинского зерна на внешние рынки. Думаю, что те страны, которые получают этот продукт, должны вам быть благодарны за это", - считает российский лидер.

"Зерновая сделка" была подписана в Стамбуле 22 июля 2022 года при участии России, Украины, Турции и ООН. Срок ее действия истекает в ноябре текущего года. В Организации объединенных наций полагают, что заключенное соглашение о вывозе зерна из украинских портов может стать шагом на пути к миру между Киевом и Москвой. Так, генсек ООН Антониу Гутерриш публично сообщал, что верит в продление сделки и ее успешную реализацию.

Между тем, российский президент Владимир Путин уже неоднократно критиковал ход реализации "зерновой сделки": в частности, российский лидер очень недоволен тем, что в африканские страны направляется лишь малая часть зерна, которое вывозится из украинских портов.