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Политика13 октября 2022 10:50

Путин сообщил, что беднейшие страны получают лишь небольшую часть продовольствия в рамках зерновой сделки

По словам российского лидера, такая ситуация является крайне несправедливой
Александр КИСЛОВ
Владимир Путин дал понять, что он крайне недоволен ходом реализации зерновой сделки

Владимир Путин дал понять, что он крайне недоволен ходом реализации зерновой сделки

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что по-прежнему лишь небольшая доля продовольствия по "зерновой сделке" вывозится из украинских портов в беднейшие страны.

Такое мнение глава российского государства высказал 13 октября нынешнего года на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Астане.

Кроме того, по мнению Путина, страны, получающие зерно по стамбульской сделке, должны быть благодарны Эрдогану. "Благодаря вашим усилиям, господин президент, мы реализуем сделку, связанную с вывозом украинского зерна на внешние рынки. Думаю, что те страны, которые получают этот продукт, должны вам быть благодарны за это", - считает российский лидер.

"Зерновая сделка" была подписана в Стамбуле 22 июля 2022 года при участии России, Украины, Турции и ООН. Срок ее действия истекает в ноябре текущего года. В Организации объединенных наций полагают, что заключенное соглашение о вывозе зерна из украинских портов может стать шагом на пути к миру между Киевом и Москвой. Так, генсек ООН Антониу Гутерриш публично сообщал, что верит в продление сделки и ее успешную реализацию.

Между тем, российский президент Владимир Путин уже неоднократно критиковал ход реализации "зерновой сделки": в частности, российский лидер очень недоволен тем, что в африканские страны направляется лишь малая часть зерна, которое вывозится из украинских портов.