В Совбезе сообщили о массовых атаках на российские информресурсы со стороны Запада

Власти РФ публично сообщили о "беспрецедентном числе атак" на российские информресурсы Фото: REUTERS

Чисто атак на отечественные информресурсы в последнее время стало беспрецедентным. Соответствующую информацию распространил начальник департамента проблем безопасности в информационной сфере аппарата Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Бойко.

"Сегодня мы сталкиваемся с увеличением количества компьютерных атак на российские информационные ресурсы. Большая часть этих атак осуществляется с территории иностранных государств. В последнее время число таких атак стало беспрецедентным", - цитирует Бойко информагентство ТАСС.

По его словам, как минимум к части атак на российские информресурсы может иметь отношение Запад. "Страны Запада делают все возможное, чтобы поставить любые заслоны, любые барьеры в ООН нашим подходам, которые разделяет большое количество государств мирового сообщества. Зачастую в этих целях наши оппоненты используют любые способы," - подчеркнул чиновник Совбеза РФ.

Ранее сообщалось, что почти половина (46,6%) отечественных госструктур столкнулась с атаками хакеров. При этом треть из них подвергалась кибератакам неоднократно, отмечалось в исследовании Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации РАНХиГС.

Исследование проводилось в мае-июне 2022 г. В нем участвовали 302 госслужащих (от рядовых сотрудников до руководителей цифровой трансформации) из 75 регионов РФ и всех федеральных округов страны. Опрос проводился анонимно в рабочих чатах и по электронной почте. Если почти половина заявила, что их структуры столкнулись с кибератаками, то 31,9% опрошенных ответила, что их организации хакеры обошли стороной. Затруднились ответить на вопрос 21,5% респондентов.