Новак заявил, что Россия не намерена поставлять нефть в страны, которые установят потолок цен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия не собирается поставлять нефть, если западные страны установят ограничения на стоимость российской нефти. Такое заявление в четверг, 13 октября, сделал вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы против таких нерыночных инструментов, такие прецеденты очень вредят энергетическому рынку. Это ведет только к дефициту, росту цен, за это заплатят потребители, которые захотят ввести такой механизм», - заявил вице-премьер РФ.

Новак отметил, что России «нецелесообразно обеспечивать поставки» при введении подобного инструмента. Как он подчеркнул, Москва намерена «поставлять нефть только тем, кто будет обеспечивать рыночные механизмы ценообразования».

По его словам, потолок цены может временно снизить добычу в России в случае, если страна не сможет перенаправить сырье на другие рынки. «Ограничение цен создает очень плохой прецедент и в первую очередь ударит по тем, кто это делает. Такой механизм неприемлем для России», - заявил он в интервью Bloomberg TV, добавив, что подобное вмешательство в рынок может привести только к дефициту.