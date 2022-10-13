Захарова заявила, что власти Украины открыто признались в терроризме

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "молодцом" министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу за заявление о том, что за взрывами в Крыму и в Белгороде стоит Киев, подчеркнув, что это является чистосердечным признанием в терроризме.

Ранее пранкеры Вован и Лексус выложили видео беседы от имени американского чиновника с Кулебой, где тот признается, что "если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или в Белгороде что-то, то… я вам скажу, что да, это мы".

"Молодец. Только вчера Зеленский клялся в интервью ВВС, что ничего такого, а его заявления про превентивные удары - это о санкциях. И тут выходит его главный дипломат от слова портфель и признается в терроризме. Так еще как - "это мы". Не силовики или отдельные диверсанты. А государство, режим", - отметила Захарова в своем канале Телеграм-канале, комментируя заявление Кулебы.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 октября 2022 года можно прочитать здесь.