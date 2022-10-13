Глава Херсонской области попросил власти России помочь с выездом жителей региона

Фото: Tg-канал главы Херсонской области Владимира Сальдо

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к российскому руководству с просьбой помочь с выездом жителей региона в другие части России, указав на участившиеся обстрелы гражданской инфраструктуры.

Глава региона заявил, что такие города, как Херсон, Новая Каховка, а также Голая Пристань и Чернобаевка, на сегодняшний день ежедневно подвергаются ракетным ударам, которые приносят серьезный ущерб жителям данных городов.

«Цели, по которым бьют ракеты, - это гостиницы, жилые дома, рынки, - там, где много мирного населения», - заявил врио губернатора в обращение, которое он разместил в своем Telegram-канале.

На таком фоне власти Херсонской области приняли решение об организации возможного выезда жителей области в более безопасные регионы, среди которых называют Крым, Ростовскую область, а также Краснодарский и Ставропольский края.

«Обращаясь к руководству страны, хочу попросить у вас помощи в организации такой работы», - заявил Сальдо.