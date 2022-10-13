Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 20 российских военных

Между Россией и Украиной произошел уже второй масштабный обмен пленными за месяц Фото: Минобороны РФ

В министерстве обороны России сообщили о новом обмене военнопленными между РФ и Украиной. Об этом информирует пресс-служба российского военного ведомства.

Отмечается, что в результате обмена в РФ из украинского плена были возвращены 20 российских военнослужащих.

"В результате переговорного процесса по обмену сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих. Всем им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В кратчайшие сроки их доставят в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации", - подчеркивают в Минобороны РФ.

Ранее другой обмен пленными между РФ и Украиной произошел в конце сентября нынешнего года. Тогда в результате достигнутых договоренностей в Черниговской области 215 украинских военнопленных (в том числе, и бойцов одиозного украинского неонацистского батальона "Азов"*) обменяли на находившихся в украинском плену 55 военных РФ, ДНР и ЛНР, а также известного украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, содержавшегося в следственном изоляторе СБУ по обвинению в госизмене.

*"Азов" признан в России террористической организацией, его деятельность в стране запрещена