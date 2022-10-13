Россия считает совместные учения Японии и стран НАТО у границ страны угрозой для Москвы

В РФ крайне недовольны предстоящими масштабными учениями Японии и стран НАТО у российских границ Фото: REUTERS

Страны НАТО принимают участие в маневрах с Японией у дальневосточных границ России, это угроза и она требует адекватных мер со стороны Москвы. С соответствующим публичным официальным заявлением выступил посол РФ в Японии Михаил Галузин.

Он напомнил, что не так давно состоялись военно-морские учения Японии и США, в которых с американской стороны принимала участие ударная группировка во главе с атомным авианосцем "Рональд Рейган".

По его словам, резная и агрессивная антироссийская политика стран, входящих в Североатлантический альянс, заставляет Москву крайне серьезно реагировать на предстоящие учения с участие натовских военных у границ РФ.

"Если мы вспомним о той враждебной политике, которую проводит блок НАТО и составляющие его страны в отношении РФ, то становится очевидно, что такое маневрирование блока НАТО непосредственно у наших дальневосточных границ - это, безусловно, угроза интересам безопасности России в данной части мира", - подчеркивает высокопоставленный российский дипломат в эфире федерального канала "Россия-24".

,Ранее сообщалось, что 10 октября 2022 года Япония во время совместных военных учений с США на полигоне в Хоккайдо недалеко от российских границ провела масштабные испытания американского РСЗО HIMARS.