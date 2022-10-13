Российские военные отразили попытки наступления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях Фото: REUTERS

Вооруженные Силы России отразили попытки наступления украинских войск в Харьковской и Херсонской областях, а также Луганской народной республике, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп пытался атаковать населенные пункты Орлянка и Котляровка Харьковской области. Российскими войсками все атаки отражены. Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые машины пехоты и семь единиц автомобильной техники», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Российские войска на Николаево-Криворожском направлении подавили наступление двух батальонных тактических групп Вооруженных сил Украины в направлении населенных пунктов Пятихатки, Костромка, Безводное и Правдино Херсонской области. В результате были уничтожены до 110 украинских военных и 33 единицы техники.

Кроме того, на Краснолиманском направлении ВСУ предприняли попытку форсировать реку Жеребец. Российские войска открыли огонь из артиллерии и с воздуха, рассеяв противника и заставив его отступить. Украинские войска потеряли около 60 человек, два танка, пять боевых машин пехоты и два пикапа.