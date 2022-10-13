Медведев заявил, что вертикаль власти в новых регионах России предстоит выстроить заново

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Работа по созданию в новых регионах России полноценных структур госвласти уже начата, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Сегодня одна из важнейших задач – создать в новых российских регионах полноценные и работоспособные структуры государственной власти. Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области отказались от украинской модели государственного устройства. Вертикаль власти там нужно будет строить заново, буквально с нуля и в сжатые сроки. В соответствии с поручением президента эта большая работа уже начата", - написал Медведев в своем аккаунте "В контакте".

Он также пообещал, что эта работа будет вестись "системно, создавая там эффективный государственный механизм".

Ранее президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По результатам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ выступили 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.