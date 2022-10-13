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Политика13 октября 2022 14:01

Власти Индонезии заявили о готовности провести встречу Путина и Байдена на саммите G20

Встреча лидеров двух стран может состояться уже в середине ноября 2022 года
Александр КИСЛОВ
Новая встреча Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом может состояться уже очень скоро

Новая встреча Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом может состояться уже очень скоро

Фото: kremlin.ru

Индонезия готова провести все двусторонние встречи на саммите G20 (пройдет 15-16 ноября 2022 года), включая встречу президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Информацию об этом распространил индонезийский интернет-портал TEMPO.CO.

"Если есть запрос на содействие встрече между Байденом и Путиным, мы готовы к этому", — цитирует издание су-шерпу Индонезии в G20 Диан Триансях Джани на пресс-конференции в министерстве иностранных дел Индонезии).

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров публично заявлял о том, что в случае, если Вашингтон заинтересован в проведении встречи Байдена и Путина, то Москва готова рассмотреть подобное предложение США. При этом американский лидер Байден в своем недавнем заявлении сообщил, что не намерен встречать с российскими президентом Путиным "в ближайшее время".

В последний раз личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена проходила в швейцарской Женеве 16 июня 2021 года. По итогам переговоров Путин и Байден тогда приняли важное совместное заявление о контроле над стратегическими вооружениями.