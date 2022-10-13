Пушилин сообщил о переломном моменте в освобождении территории ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о том, что сейчас ситуация на театре военных действий начинает меняться Фото: из соцсетей

Врио главы ДНР (Донецкой народной республики) Денис Пушилин заявил о том, что в настоящее время наступает переломных момент для освобождения территории региона, находящейся под контролем украинских боевиков.

"Сейчас наступает переломный момент в освобождении территории ДНР от ВСУ (Вооруженных сил Украины)," - рассказал руководитель республики в интервью российскому федеральному телеканалу "Россия-24". При этом возможные примерные сроки освобождения находящихся под контролем Киева городов и поселков Донецкой народной республики Пушилин публично озвучивать не стал.

Также Пушилин отдельно отметил тот факт, что интенсивность обстрелов Донецка и других населенных пунктов ДНР со стороны ВСУ за последние несколько дней существенно снизилась.

Единственной возможной причиной этого врио главы республики называет наносящиеся Вооруженными силами РФ массированные удары по территории Украины.