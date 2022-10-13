Байден обнародовал стратегию нацбезопасности США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация Джо Байдена накануне опубликовала новую 48-страничную стратегию нацбезопасности США, в которой назвала главные приоритеты своей внешней и внутренней политики.

В документе Соединенные Штаты объявлены “мировой державой с глобальными интересами”, нацеленной на укрепление связей с “демократическими союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе”. При этом США как сверхдержава нацелены на расширение присутствия в каждом упомянутом регионе.

“Если один регион погрузится в хаос или окажется под властью враждебной силы, это пагубно отразится на наших интересах в других”, - уточняется в стратегии.

Под враждебными силами США подразумевают, в первую очередь, КНР и Россию, которые, как утверждается в документе, в отличие от многих других в прошлом недемократичных режимов, не пошли по пути демократии.

Ранее сообщалось, что США намерены руководствоваться прагматичным подходом к отношениям с Россией.

Также ранее в Госдепе США заявили, что Вашингтон не станет вести переговоры от лица Украины. Официальный представитель Госдепа Прайс подчеркнул, что положить конец украинскому конфликту должен диалог России и Украины.