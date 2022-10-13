В ЛНР сообщили, что спецслужбы Украины завербовали подростка для убийства главы сельского совета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецслужбы Украины завербовали подростка из Луганской Народной Республики (ЛНР) для убийства главы сельского совета, заявил сегодня, 13 октября, журналистам представитель центра общественных связей МВД ЛНР.

Ранее в МВД ЛНР заявили, что украинские спецслужбы вербуют жителей Луганской Народной Республики для участия в диверсиях.

"Жертвами вербовки украинских спецслужб становятся, в частности, и несовершеннолетние. В Кременском районе гражданин 2005 года рождения предложил убить главу сельского совета. За свой поступок молодой человек надеялся получить заветный билет в Европу", - рассказал представитель ведомства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 октября 2022 года можно прочитать здесь.