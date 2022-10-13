Американский наемник погиб в Донбассе

Погибший американец, по предварительным данным, участвовал в боевых действий в Донбассе на стороне боевиков ВСУ Фото: REUTERS

Гражданин США погиб в Донбасcе, сообщает американская телекомпания CNN. Гибель американца уже официально подтвердили в Госдепартаменте Соединенных Штатов. По некоторым данным, американец был наемником, прибывшим на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

"Мы находимся на связи с семьей и предоставляем всю необходимую помощь", - цитируют журналисты CNN слова представителя Госдепартамента США.

При этом в сообщении телеканала подчеркивается, что конкретные обстоятельства, при которых американец погиб в Донбассе, пока не уточняются. Имя погибшего и его возраст также официально во внешнеполитическом ведомстве США на данный момент не раскрывают.

Это уже далеко не первый американец, погибший в Донбассе: подавляющее большинство граждан США, погибших на востоке Украины, составляют наемники, участвовавшие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Так, в конце августа 2022 года американское издание Newsweek сообщило о гибели наемника из США в ходе боевых действий на Украине со ссылкой на представителя Госдепартамента, отказавшегося назвать имя погибшего. Как утверждает губернатор Приморского края РФ Олег Кожемяко, американца «уничтожил» приморский добровольческий батальон «Тигр».