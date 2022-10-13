WP сообщила о "волне деморализации" в украинской армии из-за мобилизационных резервов России

Украинские боевики не верят в победу ВСУ из-за огромного мобилизационного потенциала РФ Фото: REUTERS

Боевики ВСУ уже восемь месяцев находятся на фронте без ротации и отдыха, обстрелы российской артиллерии и известия о новых мобилизационных резервах России вызывают среди подразделений Вооруженных сил Украины падение дисциплины на фоне нехватки людей и ресурсов. Об этом говорится в большом материале о плачевном моральном состоянии украинской армии, который опубликовала американская газета The Washington Post (WP).

Авторы статьи указывают, что многие группы украинских войск настигла волна деморализации, поскольку было «слишком много потерь». По словам военного 93-й механизированной бригады, «людям нужен нормальный отдых», чтобы сохранить эффективность.

Солдаты ВСУ уверены, что в скором времени обстановка станет ухудшаться, поскольку новые военные резервы России приобретут боевой опыт, а на Украину придет холод. Они считают, что ситуацию поменяет лишь новая мобилизация на Украине.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что интенсивность обстрелов городов Донбасса (в том числе, и Донецка) со стороны боевиков Вооруженных сил Украины в последние несколько дней существенно снизилась. Он связывает это с нанесенными Россией массированными ударами по инфраструктуре Украины, которые крайне негативно отразились на морально-психологическим состоянии бойцов ВСУ и неонацистских украинских военных формирований.