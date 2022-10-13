НАТО проведет стратегические ядерные учения на расстоянии в тысячу километров от России

НАТО решила провести ядерные учения в 600 милях от России Фото: REUTERS

НАТО в самое ближайшее время проведет масштабные плановые учения по ядерному сдерживанию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

Американский Белый дом поделился деталями предстоящих стратегических ядерных учений Североатлантического альянса.

В частности, отмечается, что маневры пройдут на расстоянии 600 миль (порядка 1 тысячи километров) от границ России. При этом подчеркивается, что НАТО ни в коем случае не собирается задействовать в ходе учений реальные боеприпасы, говорится в официальном сообщении Белого дома.

Ожидается, что в учениях будут участвовать военных из порядка 14 государств, входящих в НАТО (конкретный список стран-участников учений пока не обнародован). В Пентагоне подчеркивают, что проведение учений было запланировано довольно давно и "эти учения не связаны ни с какими реальными мировыми событиями или с тем, что делает Россия".