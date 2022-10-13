При обстреле ВСУ белгородского поселка взорвался склад с боеприпасами

При обстреле ВСУ белгородского села взорвался склад с боеприпасами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белгородской области во время обстрела Вооруженными силами Украины одного из поселков был подорван склад с боеприпасами, они сдетонировали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», – написал он в своем Telegram-канале.

Гладков отметил, что жителей поселка будут вывозить на безопасное расстояние. На месте инцидента работают оперативные службы.

Как писал сайт KP.RU, ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелами территории Белгородской и Курской областей со стороны Украины.

По данным СК РФ, 13 октября украинские боевики совершили обстрел Белгорода, в результате разрушения были причинены жилому многоквартирному дому. Кроме того, неразорвавшийся снаряд был обнаружен на спортивной площадке местного лицея. ВСУ также обстреляли село Красное и поселок Таврово в Белгородской области, один из снарядов попал в жилой дом.