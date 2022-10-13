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Политика13 октября 2022 17:53

Запорожские власти сообщили, что в регионе готовы отразить атаку ВСУ

В руководстве области не боятся возможных попыток наступления со стороны Вооруженных сил Украины
Александр КИСЛОВ
Владимир Рогов убежден, что Запорожская область готова отразить любую атаку украинских военных

Владимир Рогов убежден, что Запорожская область готова отразить любую атаку украинских военных

Фото: из соцсетей

Власти Запорожской области сообщили, что готовы отразить возможное наступление украинских войск. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, на контролируемой РФ территории области было выстроено сразу несколько линий обороны,

"Мы верим в силу русского оружия, опытность и профессионализм наших защитников. Наш регион готов отразить наступление украинских боевиков, выстроено несколько линий обороны", - рассказал информагентству РИА Новости высокопоставленный запорожский чиновник, который ранее был одним из инициаторов проведения общенародного референдума по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России.

Ранее руководство Запорожской области в лице врио губернатора региона Евгения Балицкого предупредило о том, что украинские власти могут вынашивать план по масштабным провокациям в области с использованием десятков тысяч боевиков ВСУ, иностранных наемников и участников неонацистских формирований.

В частности, не исключен вариант, при котором украинские боевики вновь попытаются предпринять попытку высадки десанта для захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).