Владимир Рогов убежден, что Запорожская область готова отразить любую атаку украинских военных Фото: из соцсетей

Власти Запорожской области сообщили, что готовы отразить возможное наступление украинских войск. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, на контролируемой РФ территории области было выстроено сразу несколько линий обороны,

"Мы верим в силу русского оружия, опытность и профессионализм наших защитников. Наш регион готов отразить наступление украинских боевиков, выстроено несколько линий обороны", - рассказал информагентству РИА Новости высокопоставленный запорожский чиновник, который ранее был одним из инициаторов проведения общенародного референдума по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России.

Ранее руководство Запорожской области в лице врио губернатора региона Евгения Балицкого предупредило о том, что украинские власти могут вынашивать план по масштабным провокациям в области с использованием десятков тысяч боевиков ВСУ, иностранных наемников и участников неонацистских формирований.

В частности, не исключен вариант, при котором украинские боевики вновь попытаются предпринять попытку высадки десанта для захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).