Племянник Михаэля Шумахера сломал позвонок в гонке DTM

Давид Шумахер Фото: ТАСС

Племянник бывшего пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера и сын Ральфа Шумахера Давид сломал позвонок во время гонки чемпионата Германии среди легковых автомобилей Deutsche Tourenwagen Masters (DTM).

По информации агентства DPA, сын Ральфа Шумахера получил травму во время столкновения с автомобилем пилота команды Porsche Томаса Прайнинга. Давид Шумахер был доставлен в больницу города Людвигсхафен, и первоначальное обследование выявило у него только царапину на колене и ушиб поясничного отдела позвоночника.

«Когда Давид приехал домой, продолжал жаловаться на боли в спине. Мы отправились в больницу, чтобы сделать МРТ. По словам врачей, лечащих Давида, это означает перерыв примерно на шесть недель», – рассказал Ральф Шумахер.

Как сайт «КП-Спорт», в мае этого года Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера, пережил самую крупную аварию в своей карьере. Инцидент произошел во время седьмого этапа серии Гран-при в Монако.